La Dirigente che andrà a Mosca a coordinare le scuole italiane in Russia | timori e difficoltà in tempo di guerra INTERVISTA ad Anna Maria De Luca

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ha vinto il concorso per dirigere una scuola italiana all’estero. Una gran bella soddisfazione, da tutti i punti di vista, per unascolastica che ama il proprio lavoro. Ma non tutto è andato come aveva immaginato, poiché avendo partecipato alla competizione per l’area francofona, lei non avrebbe mai pensato di finire in. E invece le è toccata la sede di, con tutte le conseguenze e le preoccupazioni del caso. Prendere o lasciare. Lei èDe, preside dell’Istituto comprensivo di Fuscaldo, in provincia di Cosenza, dove è arrivata dopo alcuni anni trascorsi a dirigere, come preside più giovane d’Italia, almeno lo è stata nel 2012, anno di assunzione in un Istituto comprensivo di Roma. Ora si deve misurare con un grande dilemma. L'articolo .