“La data di morte di re Carlo III” Parla l’uomo che aveva predetto il giorno della morte di Elisabetta

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 settembre 2023) L’8 settembre non è unacome tante altre, infatti un anno fa moriva la reginaa 96 anni. A distanza di 365 giorni da quell’evento funesto per il Regno Unito ma anche per il mondo intero, ora le attenzioni si sono rivolte su ReIII, infatti c’è chi ha fornito una notizia scioccante: è stato previsto quando ci sarà la sua. Una cosa davvero sconvolgente, detta tra l’altro da colui che ha azzeccato ildipartitamonarca. Ovviamente siamo nel campo delle previsioni da parte di questa sorta di veggente, ma chissà come l’avrà presa ReIII. Quando è prevista la sua, con tanto di, mese e anno, ha fatto rabbrividire tutti i ...