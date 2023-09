La Corea del Nord ha varato un «sottomarino nucleare»

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 8 settembre 2023) Con la solita cerimonia in pompa magna, ladelhaun nuovo grande. I media di Stato del regime assicurano che «è in grado di trasportare armi nucleari». Se la notizia trovasse conferma, oltre il dispiegamento propagandistico di Pyongyang, si tratterebbe di un’inquietante aggiunta all’arsenale, a lungo desiderata da Kim Jong Un. Nelle immagini diffuse si vede Kim, in completo chiaro, circondato da ufficiali della marina e, soprattutto, un gigantesco sommergibile nero. Da anni il regime lavorava allo sviluppo di un mezzo come questo, capace di «trasportare armi nucleari», ritenuto cruciale per la sua sopravvivenza e, soprattutto, come spauracchio per la deterrenza. I sottomarini sono difficili da individuare quando navigano sott’acqua: averne uno, rileva la Bbc, potrebbe consentire a ...