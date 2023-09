La Corea del Nord ha inaugurato il suo primo sottomarino tattico nucleare

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il leaderno Kim Jong - un mercoledì 6 settembre 2023 ha, in pompa magna, ild'attaccodelladel, esempio concreto degli sforzi del Paese per ...

Il leader nordcoreano Kim Jong - un mercoledì 6 settembre 2023 ha inaugurato, in pompa magna, il primo sottomarino d'attacco nucleare dellaNord, esempio concreto degli sforziPaese per rafforzare la propria forza navale. "Questo sottomarino svolgerà la sua missione come uno dei mezzi di combattimento subacquei principali ...Oltre ai membri dell'ASEAN, ha riunito i leader di otto partner dialogo: Cina, Stati Uniti, Russia, Giappone, India,Sud, Australia e Nuova Zelanda. Gli analisti hanno sottolineato che gli ...Questo arco letale si estende dall'Australia alle isolePacifico, Marianne, Marshall e Guam, alle Filippine, Tailandia, Okinawa,e attraverso l'Eurasia fino all'Afghanistan e all'India. L'...

La cerimonia di presentazione dell’ultima arma della Corea del Nord. Kim: “Così rafforziamo la capacità deterrente nucleare” ...Milano, 8 set. (askanews) - Il leader nordcoreano Kim Jong-un mercoledì 6 settembre 2023 ha inaugurato, in pompa magna, il primo sottomarino d'attacco nucleare della Corea del Nord, esempio concreto ...