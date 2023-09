Tutto questo rimarrà, non si parla di eventi ma di un interesse che sie, speriamo, di ... per permettere di vivere la biblioteca come luogo di aggregazione e socializzazione per la...Il governo si è giustificato affermando che le strutture erano 'illegali', aggiungendo di voler ricollocare alcune dellecolpite. In realtà diversi attivisti che da mesi seguono la questione ...Sta di fatto che ogni volta che si verifica in Africa un golpe, siil dibattito sull'... che regionale come ladi sviluppo dell'Africa meridionale (Sadc) e laeconomica degli ...

La comunità si accende con «Levate di Note» L'Eco di Bergamo