La Cina ha lanciato il suo ChatGPT | si chiama Ernie Bot

(Di venerdì 8 settembre 2023) Nella geopolitica dell’intelligenza artificiale, ci troviamo ad aggiungere un’altra bandierina nel nostro planisfero. Visto il grande successo che ha avuto Open AI con il suo prodottoe vista la rincorsa dei principali colossi di Big Tech che operano nel settore del search engine (si veda il caso di Google che, con qualche mese di ritardo sulla tabella di marcia, hail suo prodotto Bard, non come semplice bot, ma come integrazione dei meccanismi di ricerca degli utenti), anche insi è provato a recuperare lo svantaggio. A fine agosto, infatti, Baidu – che è il principale motore di ricerca in lingua cinese – hail suo prodotto di intelligenza artificiale,Bot. LEGGI ANCHE > L’AI Act made in China: il regolamento cinese per addomesticare l’intelligenza artificiale ...