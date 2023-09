La Bce avverte | se la transizione ecologica è lenta il rischio default si impenna

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 8 settembre 2023) (Adnkronos) – Solo unaaccelerata non genererebbe rischi finanziari, ambientali e aziendali troppo difficili da affrontare. Questa, in estrema sintesi, è la conclusione del secondo stress test climatico di rilevanza macroeconomica suldiverde fatto dalla Bce che ha analizzato investimenti tra i 2.500 e 3.200 miliardi da mettere sul piatto da qui ai prossimi 8 anni. Più nello specifico, la Banca centrale europea ha spiegato che gli investimenti nellaverde e nelle energie rinnovabili deve essere rapida per aumentare la stabilità finanziaria, ridurre i costi a medio termine e abbassare i rischi fisici, che derivano dalla maggiore frequenza e dall’entità dei disastri naturali, per imprese, famiglie, banche e investitori istituzionali. Mentre il ...