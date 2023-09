L’8 settembre è la Giornata della Fisioterapia

Leggi su fmag

(Di venerdì 8 settembre 2023) LaMondialeè una celebrazione annuale che cade l’8. Questa iniziativa, avviata nel 1996 dalla World Physiotherapy WP, riunisce idealmente oltre 660.000 professionisti di tutto il mondo. Solo in Italia, il numero di fisioterapisti abilitati si avvicina alla quota di 70.000, con una maggioranza femminile rappresentata dal 58,9% e una significativa presenza di professionisti sotto i 40 anni, pari al 42,03%. Questa professione affascina sempre di più i giovani e viene considerata una delle carriere più gratificanti in Italia. Ci sono diversi motivi che spiegano perché larisulti tanto appagante, come ci spiega Niccolò Ramponi, fisioterapista e fondatore di FisioScience, una startup nata a Verona nel 2018 con l’intento di migliorare la divulgazione ...