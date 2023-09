Kvara | parla il padre | 'Khvicha non vuole cambiare club'

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ilditskhelia, e l'agente Mamuka Jugeli hannoto a Calcionapoli24 del futuro del giocatore, legato in più...

Napoli,l'agente di- Mamuka Jugeli , agente del gioiello georgiano del Napoli Kvicha Kvaratskhelia , ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni ' CalcioNapoli24 ' nella quale ha ...A Calcionapoli24: "Sono io l'unica persona chedel contratto di. A Napoli ci sentiamo a casa, non abbiamo mai pensato di cambiare". Db Torino 19/03/2023 - campionato di calcio serie A / Torino - Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport ......la giacchetta proprio i suoi agenti fra cui Jugeli UNICO AGENTE - 'Il comunicato del Napoli e le notizie sul rinnovo Io sono l'unica persona chedel contratto di Kvaratskhelia. Solo io....

Agente Kvara: “Siamo contenti del contratto, mai discusso il rinnovo! Se il Napoli vuole, noi pronti” SOS Fanta

PARLANO AGENTE E PADRE Dopo De Laurentiis hanno parlato del futuro del georgiano anche l'agente ... "Come vi ho detto, va tutto bene. Kvara è contento di tutto e non pensa di lasciare il Napoli (Tutto ...Le dichiarazioni di Kvicha Kvaratskhelia alla vigilia di Georgia-Spagna, match di qualificazione ai prossimi Europei Il rapporto con il Napoli, l'impegno per la nazionale e l'emozione di sfidare la Sp ...