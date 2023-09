Kim lancia un sottomarino tattico da attacco nucleare Chi trema

Leggi su iltempo

(Di venerdì 8 settembre 2023) La Corea del Nord ha annunciato la realizzazione di un nuovoda, in fase di sviluppo da anni. Lo riportano i media statali, spiegando che il leader Kim Jong Un ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione presso il cantiere navale Sinpho, sulla costa orientale. Nel suo discorso, Kim ha delineato un "piano per rimodellare i sottomarini di medie dimensioni esistenti in sottomarini offensivi carichi di armi nucleari tattiche per svolgere un ruolo importante nella guerra moderna". La cerimonia si è tenuta presso i cantieri navali Pongdae a Sinpo, il principale centro di sviluppo dei sottomarini nordcoreani, dove ilnumero 841, denominato "Hero Kim Kun-ok" è stato consegnato alle Forze Navali. Il varo è avvenuto mercoledì in occasione del ...