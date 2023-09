(Di venerdì 8 settembre 2023) Una vergogna irrispettosa "Nessun ruolo di mediazione per il Papa: èe non". Lo afferma Mikhail Podolyak, capo consigliere di Zelensky, al canale 24 dell' Ucraina , in una lunga e ...

"Il Vaticano non può avere alcuna funzione di mediazione, perché sarebbe una funzione che ingannerebbe l' Ucraina o la giustizia", ha detto Podolyak, aggiungendo che- in questa situazione - ...

Kiev, volgare attacco a Francesco: “È un filo-russo, non è credibile come mediatore” Globalist.it

Mikhail Podolyak, capo consigliere di Zelensky, al canale 24 dell'Ucraina, in una lunga e polemica conversazione con Oksana Kharkovska attacca il Papa ...