Kataleya rapita al posto di un’altra bambina? L’ipotesi della vendetta per la droga e la rogatoria in Perù

La procura di Firenze ha inviato tramite il ministero della Giustizia una rogatoria alle autorità del Perù. L'atto riguarda la scomparsa di Kataleya Alvarez. Attraverso la rogatoria la procura ha chiesto al Perù di estendere un'attività investigativa fino ai suoi confini. Ora i pubblici ministeri attendono una risposta con l'autorizzazione. Firenze punta a interrogare una serie di persone che potrebbero aver avuto dei contatti con la famiglia della scomparsa. Oppure essere in possesso di informazioni importanti. Tra i nomi citati dagli inquirenti c'è lo zio paterno della ragazzina, oggi in carcere. Che avrebbe ricevuto una telefonata dal padre di Kata, Miguel. Non si è ancora fatta luce sulla scomparsa di Mia Kataleya Chicclo Alvarez, la piccola di 5 anni scomparsa a Firenze.

Non si è ancora fatta luce sulla scomparsa di Mia Kataleya Chicclo Alvarez, di cui si sono completamente perse le tracce da ben 83 giorni, sarebbe stata rapita e portata in Perù. Mesi di ricerche e... Da qui nasce l'ipotesi che la piccola, scomparsa il 10 giugno scorso, sia stata rapita per errore. La bimba scomparsa ormai da più di due mesi si chiama Kataleya Alvarez.