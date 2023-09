Il karateka di Sarno sarà impegnato nel week end nell'ultima tappa dellaLeague 2023 a Dublino, prima volta che la città irlandese ospita il grande spettacolo del. La delegazione ...... rivela Crescenzo , atteso in questi giorni allaLeague di Dublino e prossimamente ai ... atleti, atlete, maestri e istruttori della Sport Target e di altre società didel territorio. 'Il ...Terryana, titolare individuale e capitano della nazionale italiana diFIJLKAM, appartenente al Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, partirà alla volta di Dublino nella...

Karate, Premier League Dublino 2023: l'Italia parte conquistando l'accesso a ben 7 finali per il bronzo OA Sport

Turkish national karateka Fatih Sen, a member of the Sakarya Metropolitan Municipality Sports Club, is setting his sights on claiming the top spot at ...Ci è mancato poco, anzi pochissimo, che i campioni degli ultimi tre tornei targati Premier Padel, ovvero Arturo Coello e Agustin Tapia, finissero la loro corsa nel Greenweez Paris Major Premier Padel ...