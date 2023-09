Juventus | Rabiot | “Non penso al Psg ora | sono concentrato su dove sono”

(Di venerdì 8 settembre 2023) Adrienha parlato nel post-partita di Francia-Irlanda, con un’intervista a L’Equipe nella qualestati affrontati diversi temi. Il centrocampista dellaha dovuto anche rispondere alle domande su un possibile ritorno al Paris Saint-Germain, masembra rassicurare i tifosi bianconeri: “In questo momento nonal Psg,pienamenteper fare bene con lae con la Francia – spiega – In futuro non si può mai dire, sicuramente tornare a giocare al Parco dei Principi è stata un’emozione perchè quicresciuto e ho giocato gran parte della mia carriera da giovane.” SportFace.

