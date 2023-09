Juventus | Allegri cambia modulo? Spunta la nuova idea

(Di venerdì 8 settembre 2023) Lapotrebberein vista del proseguimento della stagione.starebbe ragionando un nuovo assetto alternativo al 3-5-2, anche se l’attuale disposizione tattica non verrà accantonata La? No, la Juve “aggiungerà” unall’attuale 3-5-2. Di fatto, come confermato dal giornalista Luca Fausto Momblano, il tecnico dellapotrebbe lavorare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Massimiliano(LaPresse) - Calciomercato.itTanti sono i giocatori dellache nelle prossime settimane vedranno rimodulato il proprio contratto. Tra questi, c'è anche chi è disposto ad ...Calciomercatoe le novità che fanno cambiare i piani in corsa. La sessione estiva si è appena conclusa ma già si pensa a quella invernale. La stagione dellaha i suoi confini ben delineati. Per l'annata 2023 - 2024 si viaggerà soltanto all'interno dell'italico perimetro: campionato e Coppa Italia.Paul Pogba in queste prime gare di campionato dellaè stato impiegato per uno spezzone di partita da mister. Il campione francese per tutta l'estate è stato al centro delle vicende di calciomercato in casa bianconera. Sembrava essere ...

Rottura totale, vuole solo la Juve a gennaio: tridente choc per Allegri CalcioMercato.it

Allegri lo vuole a tutti i costi. In casa Juventus si valutano possibili nuovi innesti e il tecnico livornese ha già fatto le sue scelte.In casa Juventus è tempo di rinnovi, per riconquistarsi la Signora c'è anche chi è disposto a ridursi l'ingaggio: scelta d'amore ...