Juve | senti Messi | 'Il miglior difensore del mondo te lo sei lasciato andare'

"Non tiuna persona, ma un numero. Non c'è alcun rapporto con l'allenatore e non c'era davvero alcuna libertà" . Una dura stoccata a Gian Piero Gasperini , suo tecnico a Bergamo. Demiral ...Non tiuna persona , sei un numero e con l'allenatore non hai alcun rapporto'. Le critiche di ... "Inter,e Milan...": Gasperini fa scoppiare un caso, chi lo massacraLo scorso anno alla Juventus abbiamo vissuto un anno complicatissimo, ora allastiamo vivendo ... Quantoche ti manca in quel ruolo per una completa realizzazione 'Quello è uno dei ruoli ...

Juve, senti Rabiot: 'Ritorno al PSG Vi spiego' ilBianconero

Un problema muscolare di Federico Chiesa complica l'esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale. L'attaccante bianconero avrebbe sentito un fastidio all'adduttore durante la seduta di ...L’esterno della Juventus, stamattina, si è fermato durante l’ultima rifinitura che la Nazionale ha fatto a Coverciano prima della partenza per la Macedonia. Ha lasciato il campo anzitempo dopo aver ...