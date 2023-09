Juve | problema muscolare per Chiesa in Nazionale | le condizioni

L'attaccante dellaha accusato unmuscolare che ora potrebbe costringerlo a saltare almeno la prima delle due gare in programma in questa sosta. AI BOX - L'ex Fiorentina ha patito un ...L'attaccante della Juventus, autore di due gol in questo inizio di Serie A, contro Udinese ed Empoli, ha accusato unmuscolare, un fastidio all'adduttore che potrebbe costringerlo al forfait.Federico Chiesa, infatti, alla fine della rifinitura, ha accusato unmuscolare che lo mette evidentemente a rischio per la sfida di domani contro la Macedonia del Nord e valida per le ...

Chiesa, allarme Juve: problema con l'Italia, rischia la Macedonia Tuttosport

Altrimenti, la Juve - come scoprirete qui sotto - sta lavorando anche su altre 3 nomi. Il primo nome per sostituire Pogba I continui problemi di Pogba stanno spingendo la Juventus, tuttavia, anche a ...Problemi muscolari per l'attaccante di proprietà della Juventus alla vigilia di Macedonia del Nord-Italia: la sua presenza è in dubbio. Stop per Federico Chiesa alla vigilia del match che vedrà impegn ...