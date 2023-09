Jorginho | no al Fenerbahce | c’è la Serie A dietro il rifiuto

(Di venerdì 8 settembre 2023)potrebbe presto rivedere l’Italia dopo ormai quasi sei anni passati in Inghilterra tra Chelsea e Arsenal. Il giocatore intanto ha rifiutato la destinazione Turchia Il nome dipotrebbe… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Proprio da Istanbul, nelle ultime ore, è arrivata la voce di un interessamento delper ...del prossimo 15 settembre - e a tal proposito sono stati fatti anche i nomi di Verratti e- ......Secondo la stampa turca ilha cambiato obiettivo a centrocampo dopo il no del Milan su Krunic e ha messo nel mirino il centrocampista italiano attualmente ai margini dell'Arsenal(LaPresse) - Calciomercato.itTra questi, oltre al solito mercato arabo, va osservato con grande attenzione anche quello turco aperto sino al prossimo 15 settembre. Il, ...

Fenerbahce, cambio obiettivo a centrocampo: all in su Jorginho Calciomercato.com

Proprio da Istanbul, nelle ultime ore, è arrivata la voce di un interessamento del Fenerbahce per il centrocampista classe ... e a tal proposito sono stati fatti anche i nomi di Verratti e Jorginho – ...Per il centrocampista della nazionale italiana potrebbe essere tempo di lasciare la Premier League. Ecco la sua prossima destinazione. Jorginho si appresta a vivere la sua sesta stagione in Premier Le ...