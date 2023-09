... Ruben Dias, Toti Gomes, Diogo Dalot,Cancelo, Nelson Semedo, Pedro Neto Centrocampisti:Palhinha, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Otavio, Vitinha Attaccanti: Bernardo Silva,, ...Commenta per primo Il Liverpool ha provato a intavolare lo scambio fra Darwin Nunez e, prima che si concretizzasse l'arrivo del portoghese al Barcellona. Lo riporta Mundo Deportivo .Tra questi rientra sicuramente quello didall'Atletico Madrid al Barcellona. Un prestito formalizzato nelle ultime ore di mercato e che ha sollevato un polverone destinato a durare ancora ...

Joao Felix ha rinunciato a cifra record per andare al Barcellona ItaSportPress

Il totale è calcolato tra questo e i prossimi anni che l'attaccante ha sotto contratto con l'Atletico Madrid. Decisivo il taglio di stipendio con i colchoneros ...Il portoghese brilla solo in rossonero: in Nazionale è ancora un precario ed è stato escluso dai trenta nominati per il Pallone d’Oro ...