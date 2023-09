Jimmy Fallon accusato di creare un ambiente di lavoro tossico | Mi scuso | mi sento malissimo

(Di venerdì 8 settembre 2023) Leggi Anchealla guida del "Tonight Show" Le accuse Alcuni degliri sostengono di essere stati sminuiti e intimiditi dai loro capi, e in particolar modo da, di cui in molti ...

Il popolare conduttore del Tonight Show, è stato accusato nelle ultime ore di comportamenti tossici e inappropriati sul luogo di lavoro da parte di due attuali membri dello staff e da 14 ex - membri che hanno concesso alcune interviste. In uno scottante articolo di Rolling Stone pubblicato ieri, sono emersi dettagli scioccanti sul comportamento del conduttore all'interno dello show "The Tonight Show". Ex dipendenti, ma anche attuali, hanno descritto un ambiente di lavoro tossico che dura da anni, caratterizzato da intimidazioni e comportamenti inappropriati. Alcuni degli accusatori sostengono di essere stati sminuiti e intimiditi dai loro capi.

