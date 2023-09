JETHRO TULL al Politeama Rossetti di Trieste 13 febbraio 2024

(Di venerdì 8 settembre 2023) Dai primi esordi all’insegna del blues, ihanno attraversato la storia del rock, sperimentando vari generi: dal folk rock all’hard rock, dal progressive rock alla musica classica. Dopo la pubblicazione di RökFlöte,l’iconica band annuncia 4 nuovi appuntamenti con cui torneranno dal vivo in Italia nel: l’unica data nell’intero Triveneto è fissata il 13al Teatrodi. I biglietti per lo show – organizzato da VignaPR, FVG Music Live e il– Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Concerto Music e Zodiak srl – saranno acquistabili a partire dalle ore 14.00 di venerdì 8 settembre online su Ticketone.it, Vivaticket.com, Ticketmaster.it e in tutti i ...

Dopo avere pubblicato, lo scorso mese di aprile, l'album "RökFlöte" presentato dal vivo nel corso del loro tour estivo, idi Ian Anderson hanno annunciato quattro nuovi concerti nel nostro paese del 'The 7 decades tour' che celebra i sette decenni della band fondata nel 1968. Visita il sito di www.busforfun.... Enzo Iachetti, Claudia Kohl, Maddalena Crippa, Paolo Cevoli, Lorenzo Gioielli, con cantanti e musicisti come Lucio Dalla, Ivana Spagna e Jan Anderson (storico leader dei), scrittori e ...1970 - Apre i battenti l'Isle of Wight Festival : un evento rock che ha visto salire sul palco, nel corso di quattro giornate, artisti del calibro di Joni Mitchell, Miles Davis,, The ...

Jethro Tull - Roma - 11 Febbraio 2024 - Acquista i biglietti su ... Ventidieci

I Jethro Tull torneranno a esibirsi in Italia per quattro appuntamenti in programma a febbraio del 2024: l’11 saranno all’Auditorium Parco ..Questi gli appuntamenti in concerto in Italia: l'11 febbraio saranno all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 13 febbraio al Teatro Politeama Rossetti di Trieste, il 14 al Teatro Morato di ...