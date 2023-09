Italian Baseball Series 2023 | la Fortitudo vince anche gara-4 ed è Campione d’Italia!

(Di venerdì 8 settembre 2023) La festa può cominciare. Una straripanteBologna-4 e conquista con merito lo scudetto valido per la Serie Adi. Un risultato meritato per una piazza che ritrova di nuovo il tricolore cucito nel petto a tre anni dall’ultimo successo, datato 2020. Un’impresa oltremodo titanica quella dei bolognesi, in grado di chiudere 4-0 una serie mai messa in discussione, trovando il successo in sette inning con il risultato di 2-6. Il match si sblocca al terzo turno, momento in cui gli uomini di Daniele Fagnani riescono a marcare ben quattro punti grazie a un doppio a destra di Serafine che manda a segno Liberatore e Bertossi, preludio del sacrifico di Serafina che consente agli ospiti di allungare ancora. La reazione di San Marino non si fa però attendere, palesandosi alla quinta ...

Al termine di una partita surreale, Bologna vince 7 - 6 e si porta a una sola vittoria dallo scudetto 2023. L'Series fa tappa a Serravalle ma la linea di tendenza non cambia, con San Marino a sprecare l'opportunità di portare a casa il match a un passo dalla vittoria. Con mille saliscendi, i ...È una montagna russa, questa gara2 diSeries. Si va su e giù in morale e rendimento. Cambi repentini, quasi inaspettati nel trend del match. Di sicuro c'è che San Marino non ha ...Finisce 3 - 2 per Bologna al 9° , al 2° extrainning, gara1 diSeries . Termina con un solo - homer di Liberatore un match in cui San Marino è stato spesso avanti e in cui ha mancato l'ultimo out per la vittoria al 7°, in vantaggio 2 - 1. A ...

