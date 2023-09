Italia vs Namibia – pronostico | notizie sulla squadra | formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il secondo incontro della Pool A della Coppa del Mondo di rugby 2023 vedrà l’affrontare lasabato 9 settembre all’ora di pranzo allo Stade Geoffroy-Guichard di Saint-Etienne. L’arriva a questo incontro forte della vittoria per 42-12 sul Giappone in una partita di riscaldamento a fine agosto, mentre laha ottenuto una vittoria per 28-26 sui cileni a Temuco qualche settimana fa. L’inizio divsè previsto alle 13 e sarà in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) con prepartita dalle 12.30 e Rai 2 con prepartita dalle 12.50. Diretta streaming su Sky Go e NOW oltre che su Rai Play Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreMentre si prevede che ...