Italia U21 resta a secco e pareggia 0-0 con la Lettonia

(Di venerdì 8 settembre 2023) Gli Azzurrini creano numerose occasioni e rischiano addirittura di andare in svantaggio (palo di Vapne), ma il risultato non si sblocca

Alla ricerca di una velocità di palla e di esecuzione che questa fase di stagione non può ancora garantire, l'si è affidata ancora a un tiro dalla distanza di Bove prima dell'intervallo. Carmine Nunziata, ct dell'Under 21, ha parlato dopo il pareggio degli azzurrini contro la Lettonia. Buona la prima per Lorenzo Pirola con la fascia al braccio e almeno per quanto riguarda il 'suo mestiere'. Il roccioso difensore granata è stato inossidabile, nel match contro la Lettonia (0-0 il finale) non si sono corsi pericoli.

Qualificazioni Europei U21, Lettonia-Italia 0-0: pari all'esordio per Nunziata, rivivi la diretta Corriere dello Sport

