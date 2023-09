Italia U21 | Nunziata | «Pagato una condizione fisica precaria»

(Di venerdì 8 settembre 2023) Carmine, ct dell’Under 21, ha parlato dopo il pareggio degli azzurrini contro la Lettonia: le dichiarazioni Intervistato dai microfoni della RAI, Carmineha parlato dopo Lettonia-Under 21. PAREGGIO – «Quando non fai una buona prestazione e non vinci ci si attacca a tutto. Questi ragazzi giocano in Serie B, in Serie A, non sono ragazzi acerbi. Abbiamounae poca qualità nei passaggi». TREQUARTISTI E ATTACCANTI – «Difficilmente parlo dei singoli, sicuramente i trequartisti – Miretti e Casadei – potevano fare meglio. Miretti veniva da un paio di giorni di febbre e per questo motivo l’ho tolto. Entrambi potevano fare molto di più». BALDANZI CON LA TURCHIA – «Baldanzi sarà ...

