Italia | Spalletti perde pezzi | Chiesa e Pellegrini si fermano

(Di venerdì 8 settembre 2023) Sta per prendere il via l’avventura di Lucianoalla guida dell’, ma il neo Commissario Tecnico della selezione azzurra deve fare i conti con i primi problemi. Infatti, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, la FIGC ha annunciato che Federicoe Lorenzosono stati costretti a lasciare il ritiro a causa L'articolo proviene da Il Difforme.

Anche Pellegrini out. Insieme a Federico Chiesa , anche il capitano della Roma ha lasciato il ritiro azzurro della squadra die fatto rientro nel proprio club. Si tratta di un risentimento muscolare . Dopo essere stati sottoposti nella mattinata di venerdì 8 settembre ad accertamenti diagnostici, entrambi sono ...13 Brutte notizie per l'del nuovo ct Luciano. I calciatori Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini , che hanno accusato un r isentimento muscolare e sono stati sottoposti questa mattina ad accertamenti ...Vediamo come sono andati, negli ultimi 40 anni, i predecessori dialla guida dell': ecco i match d'esordio degli ultimi 15 ct FULVIO BERNARDINI JUGOSLAVIA -1 - 0 41' Surjak ...

L'Italia di Luciano Spalletti affronterà la Macedonia del Nord: Enzo Maresca ha espresso il proprio parere sulla Nazionale ...Le probabili formazioni di Macedonia del Nord-Italia, in programma domani, 9 settembre, alle ore 20:45: Spalletti è costretto a rinunciare a Chiesa ...