Italia | Spalletti perde 2 big per infortunio | tremano Juventus e Roma

(Di venerdì 8 settembre 2023) La vigilia di Macedonia del Nord-inizia con due brutte notizie per Luciano. Il neo CT dell’ha ricevuto due comunicazioni poco piacevoli dall’infermeria di Coverciano. Due calciatori sono rimasti ai box pere la loro presenza non è certa per le gare che attendono gli azzurri. Si ferma Chiesa Stop per Federico Chiesa. L’esterno della, reinventato seconda punta per volontà di Allegri nella stagione attuale, ha rimediato un problema muscolare all’adduttore alla vigilia della gara contro la Macedonia per la quale è fortemente in dubbio. Ko anche Pellegrini Si ferma anche Lorenzo Pellegrini. Il capitano dellaha lavorato a parte, in palestra, a causa del riacutizzarsi di un fastidio all’adduttore, lo stesso problema che lo aveva tenuto in ...

...dell'prima della partenza per Skopje, dove domani alle 20,45 affronterà la Macedonia del Nord per la quinta giornata delle qualificazioni ai prossimi Europei di calcio. Perprimo ...I CAMBIAMENTI Con Roberto Mancini l'scese in campo con un 4 - 3 - 3 con Donnarumma tra i ... Conil modulo dovrebbe essere lo stesso, ma con degli interpreti completamente diversi, in ...'Consarà una grande' 3 soli punti in altrettanti match in virtù del successo contro Malta . Poi due ko consecutivi con Ucraina e Inghilterra , con il 7 - 0 subito per mano degli ...

Due big infortunati in vista della partita tra Macedonia del Nord e Italia: brutte notizie per Juventus e Roma ...Il primo imprevisto per Luciano Spalletti si chiama Federico Chiesa ... dallo staff medico dell’Italia ed è probabile che l’attaccante verrà sottoposto ad una risonanza magnetica. Difficile in questo ...