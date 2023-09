... dell'Arena di Skopje non trova spazio tra i pensieri di Luciano. "Non mi preoccupa, niente alibi", dice. Il nuovo ct azzurro fa rotta verso la sua prima uscita sulla panchina dell'...Lucianosvela l'obiettivo del nuovo corso azzurro: le dichiarazioni del ct alla vigilia del match con la Macedonia del Nord Lucianoha così parlato dell'obiettivo della sua. Le dichiarazioni in conferenza. LE PAROLE - "L'importante è che tutti siano disponibili nell'essere un blocco squadra: ci saranno momenti in ...Inizia l'avventura del nuovo commissario tecnico dell', Luciano. Gli azzurri vanno a alla caccia del pass per Euro 2024. Sette anni dopo il primo e unico precedente in terra macedone (successo per 3 - 2 in rimonta con doppietta di ...

Italia, Spalletti: 'Per la prima volta ho un presidente che mi prende tutti i giocatori che voglio. Al posto di Chiesa...' Calciomercato.com

Xavier Jacobelli, giornalista ed editorialista, è intervenuto in Marte Sport Live, su Radio Marte: “Quanto sono curioso di vedere l'Italia di Spalletti Lo sono molto, come tutti i tifosi della ...Sembrano infatti lontani i tempi in cui il calciatore si laureava campione d’Europa con la Nazionale italiana (nel 2021 ... Il recente approdo sulla panchina della nazionale di Luciano Spalletti non ...