Italia femminile | è UFFICIALE | Soncin è il nuovo ct Gravina | 'Determinante il suo entusiasmo'

... succede a Milena Bertolini e avrà al suo fianco Viviana Schiavi, ex Azzurra, già nel Clubdal 2017, nella passata stagione tecnico della NazionaleUnder 16. . 8 settembre 2023L'ha annunciato la nomina di Andrea Soncin come nuovo allenatore della Nazionale. Tutti i dettagli Di seguito il comunicato della Figc. COMUNICATO - È Andrea Soncin il nuovo Commissario ...La siracusana Tea Corso ha conquistato il titolo nazionale under 16ai Campionati giovanili che si sono tenuti a Guidonia nei giorni scorsi. In una nota congiunta il sindaco Francescoed il presidente del Consiglio comunale Alessandro Di Mauro si ...

succede a Milena Bertolini e avrà al suo fianco Viviana Schiavi, ex Azzurra, già nel Club Italia dal 2017, nella passata stagione tecnico della Nazionale Femminile Under 16.Reduce dall’esperienza con la Primavera del Venezia, Andrea Soncin diventa il nuovo c.t della Nazionale femminile di calcio ...