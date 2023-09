Italia | Chiesa e Pellegrini lasciano il ritiro

(Di venerdì 8 settembre 2023) Federicoe Lorenzohanno lasciato ildella Nazionale per dei problemi fisici. I dettagli La Nazionale, tramite un tweet pubblicato sui propri social, ha comunicato ufficialmente che Federicoe Lorenzonon prenderanno parte ai prossimi impegni dell’contro Macedonia del Nord e Ucraina. L’esterno della Juve ha accusato un problema muscolare nell’allenamento odierno. Di seguito l’annuncio ufficiale. COMUNICATO – Federicoe Lorenzorisultano indisponibili per le prossime gare con Macedonia del Nord e Ucraina.

Nel weekend torna il 'Festival delle Sagre' di Asti, il ristorante all'aperto più grande d'. ... L'allestimento è quello solito, un vero e proprio villaggio con casette in muratura, la, il ...Problema muscolari costringonoe Pellegrini a saltare le sfida dell'contro Macedonia e Ucraina , valida per le qualificazioni a Euro 2024 . Il giocatore della Juve, in particolare, ha un fastidio all'adduttore ed ...Federicoe Lorenzo Pellegrini hanno lasciato il ritiro dell'. I due calciatori hanno accusato un risentimento muscolare e sono stati sottoposti questa mattina ad accertamenti diagnostici, dopo l'...

Italia, Chiesa ko: out contro la Macedonia Tuttosport

VERSO LA MACEDONIA Per la prima delle due partite chiave in vista di Euro 2024 il nuovo ct ha già fatto le sue scelte ma ha mischiato molto le carte rendendo complesso… Leggi ...Luciano Spalletti perde due pedine fondamentali: Chiesa e Pellegrini lasciano il ritiro della Nazionale dopo gli esami ...