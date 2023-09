Italia | Chiesa e Pellegrini lasciano il ritiro per infortunio

(Di venerdì 8 settembre 2023) Non arrivano buone notizie per il commissario tecnico della Nazionalena, Luciano Spalletti, che nelle prossime gare di qualificazione a Euro2024 dovrà fare a meno di Federicoe Lorenzo. Entrambi i giocatori Brutte hanno accusato un risentimento muscolare e sono stati sottoposti questa mattina ad accertamenti diagnostici, risultano indisponibili per le prossime gare della Nazionale contro Nord Macedonia e Ucraina. La Figc ha reso noto che, dunque, l’attaccante della Juventus e il centrocampista della Roma faranno ritorno nei rispettivi club di appartenenza. SportFace.

Problema muscolari costringonoe Pellegrini a saltare le sfida dell'contro Macedonia e Ucraina , valida per le qualificazioni a Euro 2024 . Il giocatore della Juve, in particolare, ha un fastidio all'adduttore ed ...Federicoe Lorenzo Pellegrini hanno lasciato il ritiro dell'. I due calciatori hanno accusato un risentimento muscolare e sono stati sottoposti questa mattina ad accertamenti diagnostici, dopo l'...Ad accusarlo tre donne, tutte ex aderenti alladi Scientology, di cui Masterson era un esponente in vista: circostanza che, secondo l'accusa, l'avrebbe aiutato ad evitare ogni forma di ...

Chiesa, allarme Juve: infortunio con l'Italia, salta la Macedonia Tuttosport

Problema muscolare per l'attaccante. A gennaio Marcos leonardo arriva in giallorosso. Curioso episodio tra Messi e Lautaro. Fognini torna sulla mancata convocazione in Coppa Davis ...Nell'allenamento di oggi si è fermato infatti Federico Chiesa, che ha riportato un fastidio all'adduttore e si attendono gli esami per capire l'entità dell'infortunio. Lo juventino non sarà convocato ...