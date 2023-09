Istituto Aurigemma sempre più protagonista in Europa

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’. Tra le scuole campane che si sono ritrovate il 7 settembre scorso, presso l’ITI Fermi Gadda di Napoli, per illustrare le esperienze di mobilità realizzate la scorsa primavera, l’Comprensivo Salvatoredi Monteforte Irpino, guidato dalla Dirigente Filomena Colella, parte del Consorzio ERASMUS+, coordinato dall’Usr Campania. Nella scorsa primavera le docenti Stefania Corrado, Teresa Pastore e Antonella Luise hanno preso parte a Berlino a un progetto di mobilità promosso dall’Usr Campania. E’ stata l’occasione per partecipare a una serie di seminari regionali Erasmus+ ed eTwinning sul tema della formazione in chiave europea e della definizione di buone pratiche nell’istruzione e all’elaborazione di progetti innovativi riguardanti la sostenibilità ambientale e la cittadinanza attiva. Grande la soddisfazione ...