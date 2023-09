Islanda | la ripresa della caccia alle balene | uccisi i primi due cetacei

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ad appena una settimana dal nuovo via libera alladellerilasciato dautorità islandesi lo scorso 31 agosto, iduesono stati. Le balenottere comuni sono state arpionate dalla compagnia Hvalur, ultima rimasta arle nel Paese. Oggi l’azienda le porterà sulle coste dell’isola. L’è uno dei soli tre Stati al mondo, assieme a Norvegia e Giappone, che ancora consente laper scopi commerciali. La pratica è fortemente osteggiata dagli animalisti ed era stata bloccata il 20 giugno per via dei metodi utilizzati daitori. Perché causano eccessive e prolungate sofferenze agli animali le quali sono in contravvenzione ...