Isco è tornato a nuova vita

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ci sono certi giocatori che a un certo punto si rompono. Non è semplicemente questione di infortuni: si spezzano in un punto più profondo dei muscoli, delle ossa, dei tendini. Di fatto smettono di funzionare, anzi peggio, di esistere per come li conoscevamo fino a quel momento. C’è qualcosa nella loro stessa essenza che non cala gradualmente: sparisce. Prima era normale considerarli il meglio del calcio mondiale, subito dopo è normale considerarli semplicemente finiti. Non sappiamo esattamente come e quando succede, ma – spesso in maniera inspiegabile e inaspettata – succede. Quando è successo, per esempio, che Paul Pogba non potesse giocare più di dieci minuti di partita senza sovraccaricare pericolosamente i suoi muscoli? Come è successo che Eden Hazard diventasse talmente inadatto al gioco del calcio da pensare al ritiro a soli 32 anni? Sembra esserci una relazione diretta tra la ...