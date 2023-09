Nonostante gli infortuni di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, l'Italia non sarà rappresentata nemmeno da Fabio Fognini per l'imminente inizio della Coppa Davis (12 - 17 settembre a Bologna) anche se ...Talvoltae cattivo. Così come, per quanto possibile, metterli in guardia contro le insidie, ... come non esiste più la remora di un linguaggiodi contro un diniego o una ramanzina, ...Nonostante gli infortuni di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, l'Italia non sarà rappresentata nemmeno da Fabio Fognini per l'imminente inizio della Coppa Davis (12 - 17 settembre a Bologna) anche se ...

"Irrispettoso". "Ingrato": scontro di fuoco tra Fognini e Volandri ilGiornale.it

Escluso dagli azzurri che giocheranno in Coppa Davis, Filippo Fognini si è sfogato sui social. "Modalità poco rispettore della mia storia". Pronta la replica di Filippo Volandri: "Le sue parole profon ...