Irina Osipova | fan di Putin e sovranista | vince il concorso al Senato | ex candidata di Fdi | accompagnò Salvini in Russia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 settembre 2023) Alavrà delicati ruoli di natura amministrativa e contabile, con la responsabilità di consultare le banche dati e ‘classificare’ e archiviare la corrispondenza di Palazzo. Compiti tutti affidati a, 35enne russa, risultata idonea alper ‘coadiutore parlamentare’, bandito nel 2019 e terminato lo scorso anno. L’incarico parte del primo novembre e non presenta nulla di irregolare. Ma nel curriculum della vincitrice sono tanti gli elementi che colpiscono, così come la sua fama: il suo è infatti un nome conosciuto soprattutto nella capitale, visto che è un’accesa faniana e– che vanta doppia cittadinanza, russa e italiana -, vicina alla destra italiana. E ora diventerà impiegata deldella Repubblica, anche se lei non ...