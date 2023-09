Io mamma sul palco del Donizetti con mia figlia | sognando la Carrà

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 settembre 2023) Bergamo. Mercoledì sera, io e miaAnita, abbiamo fatto Rumore. A dividerci, anagraficamente, più di trent’anni di vita, ma in quella serata speciale, io e lei ci siamo sentite unite. Due voci che hanno cantato all’unisono, due cuori che hanno pulsato insieme. Le stesse emozioni, le stesse paure, la stessa adrenalina. Così vicine in una magica notte di mezza estate, che pareva non ci fossero più i ruoli, quelli, a volte anche barbosi, che appartengono alla quotidianità. Spogliate infatti delle vesti di madre e di, ci siamo prese per mano, metaforicamente e non, e insieme ci siamo fatte forza per salire i gradini di unscenico importante, quello del Teatrodella serata dedicata a Raffa Revolution, ma anche, per una notte unica e irripetibile,...