Io Capitano | una storia vera ha ispirato il film?

(Di venerdì 8 settembre 2023) IlIo, diretto da Matteo Garrone, èalladi Kouassi Pli Adama Mamadou, che ha anche partecipato alla stesura della sceneggiatura. Nato in Costa d’Avorio nel 1983, Mamadou stava studiando lingue all’università quando è scoppiata la guerra civile nel 2001. Per fuggire agli orrori del conflitto, dunque, decide di scappare con suo cugino. Non sa, però, che quello è solo l’inizio di un’avventura spesso drammatica. Durante il viaggio, infatti, assiste a degli atti di violenza gratuita come la violenza sulle donne da parte di molti soldati e uomini picchiati a morte. Una volta arrivato in Libia, poi, inizia a vivere all’interno di case abbandonate fino a quando la polizia, nel 2008, non lo arresta e rinchiude in prigione. Da quel momento è iniziata una...