Io Capitano | Matteo Garrone | Vi racconto il mio Pinocchio migrante

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 8 settembre 2023) La responsabilità, la sceneggiatura, l'omaggio a Collodi:racconta il suo Io. Un film che racconta la volontà di un viaggio di speranza, che ricorda chi questo viaggio non lo ha mai finito. E poi il cuore della cultura africana, in una prospettiva che si allunga in un percorso di antenati, scoperte, facendo tornare le inflessioni di: c'è Lucignolo, c'è il paese dei balocchi, ci sono le parti oniriche. Ecco Io Comandante di, che racconta l'epopea di Seydou e Moussa, due giovani che lasciano il Senegal per raggiungere l'Europa. Per arrivarci, però, dovranno affrontare un percorso mortale, sospeso tra il deserto ed il mare. Presentato in Concorso a Venezia …