Investito da un’auto mentre regola il traffico lungo una statale di Lamezia Terme | morto un operaio di 24 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 settembre 2023) Un giovane di 24sul lavoro questa mattina dopo essere statodastavando il flusso dela seguito di un incidente stradale. L’incidente è avvenuto ala strada che dalla280 conduce all’aeroporto. La vittima, che lavorava per un’impresa che svolge servizi stradali per conto dell’Anas, era residente a San Pietro Apostolo, in provincia di Catanzaro. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia stradale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.