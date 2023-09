Internazionale pubblica CILE 1973 a 50 anni dal golpe

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il governo di Allende, il colpo di stato e la dittatura di Pinochet raccontati dalla stampa straniera in un nuovo speciale diDa Gabriel García Márquez a Eric Hobsbawm: in una raccolta di articoli usciti sulla stampa straniera di tutto il mondo, gliche sconvolsero ilIn uscita il 12 settembre 2023 08/09/2023 – ?L’11 settembrei militarini rovesciavano il governo socialista di Salvador Allende: a 50daldi Pinochet, arriva in edicola e libreria il nuovoStoria, speciale del settimanalededicato a un regime brutale, diventato emblema dell’autoritarismo, e alla sua eredità, che continua a determinare i destini del Paese e gli equilibri internazionali. La ...