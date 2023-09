Inter | Zanetti | “Competitivi per lo scudetto | rinnovo Inzaghi meritato”

(Di venerdì 8 settembre 2023) “Siamo contenti perché sono andati via giocatori importanti, al contempo ne sono arrivati altri con grande volontà di competere e fare cose importanti per l’. Abbiamo vinto tre partite su tre e abbiamo dimostrato che l’, a oggi, può essere una squadra in grado di competere per lo”. Così il vicepresidente dell’, Javier, in un’vista a Marca: “Quella deldinon è stata una scelta dettata solo dalla stabilità, ma anche dalle sue qualità.sta facendo un enorme lavoro, non ha mai avuto dubbi sulle sue qualità e sul suo progetto per l’. Ha proseguito sulla sua strada e abbiamo riconosciuto le sue qualità offrendogli questo...

Zanetti: "Rinnovo di Inzaghi meritato, ora l'Inter ha stabilità. Champions, ci riproveremo. Lautaro e... Fcinternews.it

Da capitano dell' Inter in campo a vicepresidente nerazzurro, una vita a Milano per Javier Zanetti che, ai microfoni di Marca, ha ripercorso tutta la sua carriera sia come giocatore che come dirigente ...Penso che il girone che affronteremo sia molto equilibrato. Da quello che vedo e so del calcio spagnolo, sembra che la Real Sociedad sia una squadra molto difficile da battere. Ho molto rispetto per ...