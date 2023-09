Inter | momento d’oro per Thuram

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 8 settembre 2023) Marcusha iniziato la sua nuova stagione in maniera positiva: con il passaggio all’sta trovando continuità e numeri importanti Marcusha iniziato la sua nuova stagione in maniera positiva: con il passaggio all’sta trovando continuità e numeri importanti. Un inizio di stagione davvero formidabile per il figlio d’arte che, sotto gli occhi di papà Lilian, ha segnato il suo primo gol con la Francia contro l’Irlanda. Una rete che è arrivata a distanza di pochi giorni da quella segnata contro la Fiorentina, suo primo in Serie A. Impatto dicevamo. Sì, perché Inzaghi l’ha sempre utilizzato dal primo minuto e nelle sue prime tre presenze in Italia ha fornito anche tre assist oltre al gol coi viola. In Nazionale è entrato al posto dell’infortunato Giroud e ci ha messo poco per rendersi decisivo. ...