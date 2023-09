Inter-Milan anche in nazionale Per ora sorride solo uno – SM

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 settembre 2023)ci sarà tra una settimana, ma è già iniziata per le nazionali. Dalla staffetta Olivier Giroud-Marcus Thuram fino all’Olanda di Tijani Reijnders e gli altri due nerazzurri. Il servizio da Sport Mediaset. SCONTRI – Marcus Thuram segna il primo gol con la maglia della Francia, Olivier Giroud esce e gli lascia il posto per un problema alla caviglia. L’attaccante dell’continua a cancellare qualsiasi dubbio sul suo feeling con la rete, secondo timbro consecutivo dopo la Fiorentina. Il derby non èil 16 settembre, main questi giorni di nazionali. Nell’Olanda Denzel Dumfries è determinante con 3 assist in 39 minuti, Stefan de Vrij e Tijani Reijnders partecipano alla vittoria sulla Grecia dal secondo tempo.Simone Inzaghi per il rendimento dei suoi, tra ...