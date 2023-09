Inter | Enel diventa official energy partner | “Riconosciuta nostra attitudine all’innovazione”

...atteso a Milano per celebrare l'evento in occasione del derby di sabato prossimo contro l'. ... ex manager di Eni ed, nel ruolo di presidente anche e soprattutto per continuare a seguire in ......atteso a Milano per celebrare l'evento in occasione del derby di sabato prossimo contro l'. ... ex manager di Eni ed, nel ruolo di presidente anche e soprattutto per continuare a seguire in ...

Fc Inter: sigla partnership con Enel, diventa Official Energy Partner Il Sole 24 ORE

Roma/Milano, 8 settembre 2023 – Enel scende in campo con tutta la sua energia e diventa Official Energy Partner di FC Internazionale Milano, per accelerare il percorso di elettrificazione del mondo ne ...Enel sarà presente allo stadio di San Siro, sui maxischermi e sui backdrop utilizzati per le interviste pre e post-partita durante i match casalinghi di campionato.