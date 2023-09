Inter | Dumfries avvisa Inzaghi | 'Mi sono sentito bene da terzino'

Fra queste ci sarebbe anche l', anche se la società milanese attualmente ha due giocatori importanti per il fascia destra come Juan Cuadrado e Denzel. Nell'eventualità di una cessione ...Commenta per primo Una conferma dietro l'altra, dopo l'ottimo avvio di stagione con la maglia dell'. Denzelè stato uno dei grandi protagonisti anche del successo dell'Olanda di Koeman contro la Grecia in un match di qualificazione al prossimo Europeo, contribuendo con entrambi gli ...... l 'può sorridere in vista del derby p revisto per sabato prossimo, tra esattamente nove ... TRE ASSIST, SORRISI ORANJE - La seconda invece giunge dal Philips Stadion di Eindhoven, dove l'...

Inter, Thuram e Dumfries sugli scudi: Inzaghi ha gli assi nella manica per il Milan fcinter1908

Protagonista in Serie A con la sua Inter, prezioso uomo assist con l’Olanda. Non smette di sorprendere l’inizio della stagione calcistica 2023-2024 di Denzel Dumfries. Dopo essersi ritagliato uno spaz ...Denzel Dumfries e Marcus Thuram tengono alto il vessillo nerazzurro con le loro nazionali: il report degli impegni interisti ...