Inter | Djalo il dopo Darmian? Ausilio proverà a prenderlo a zero

Tiagonon è mai uscito dai radar dell'per la difesa: il piano del club nerazzurro per il centrale Tiago, obiettivo del calciomercatoper la difesa, non è mai uscito definitivamente dai radar dei nerazzurri. La volontà, ora, è quella di rilevare il giocatore a parametro zero. Stando a quanto ...Tuttosport: con, Bisseck può partire in prestito Secondo il quotidiano sportivo di Torino, ..., qui cambia tutto: quello che nessuno ha mai dettoRitorno di fiamma per Tiago: l'pronto a riprovarciI nerazzurri sono pronti a riprovarci per un vecchio pallino: Tiago. Il difensore portoghese nella scorsa stagione era uno dei ...

Inter: il nuovo Skriniar arriva subito gratis, è un ex Milan Stop and Goal

Juve, si ferma Chiesa: i prossimi esami, la gestione, la Lazio alle porte Ventura raggiante e sicuro: ‘Spalletti migliore scelta possibile. Tiferò per il ct e non solo per l’Italia’ ...L'Inter è stata tra le protagoniste dell'ultimo mercato, ma la dirigenza non è ancora soddisfatta: già nel mirino il prossimo colpo ...