Inter-Cuadrado | pace fatta con gli Ultras | chi ha favorito l’accoglienza?

Fra queste ci sarebbe anche l', anche se la società milanese attualmente ha due giocatori importanti per il fascia destra come Juane Denzel Dumfries. Nell'eventualità di una cessione ...... dopo l'ottimo avvio di stagione con la maglia dell'. Denzel Dumfries è stato uno dei grandi ...proprio l'avvento di un ex avversario e oggi semplice concorrente per il ruolo come Juan, ...elogia il gruppo .ha incontrato la Curva Nord: pace fatta . Ironia sul web per la tregua- tifosi .elogia il gruppo. Ieri il giocatore ha parlato ...

Il Milan e l’Inter sono le uniche squadre della Serie A con il massimo dei punti dopo i primi tre turni della stagione in corso.Dopo un avvio dal punto di vista ambientale non semplice, il colombiano sta iniziando a catturare le simpatie nerazzurre.