Inter | Cuadrado ha conquistato i tifosi | dal derby cori anche per lui

(Di venerdì 8 settembre 2023) Le ultime sull'adattamento di Juan, esterno ex Juventus, all'. Tutti i dettagli sul colombiano Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Juanavrebbedefinitivamente idell'. Dalcontro il Milanl'ex Juve avrà infatti il suo coro ed il sostegno del pubblico, come tutti gli altri compagni. La Curva Nord, dopo un primo periodo difficile, ha infatti messo definitivamente da parte il passato in bianconero del colombiano.

Fra queste ci sarebbe anche l', anche se la società milanese attualmente ha due giocatori importanti per il fascia destra come Juane Denzel Dumfries. Nell'eventualità di una cessione ...... dopo l'ottimo avvio di stagione con la maglia dell'. Denzel Dumfries è stato uno dei grandi ...proprio l'avvento di un ex avversario e oggi semplice concorrente per il ruolo come Juan, ...elogia il gruppo .ha incontrato la Curva Nord: pace fatta . Ironia sul web per la tregua- tifosi .elogia il gruppo. Ieri il giocatore ha parlato ...

Cuadrado fa pace con i tifosi dell'Inter: dal derby la Nord riserverà un coro anche a lui

L’attaccante dell’Inter è stato pure il protagonista di un curioso episodio ... Non è argentino“. Sempre in Sudamerica Cuadrado ha giocato un tempo nel successo della Colombia sul Venezuela per 1-0.Il Milan e l’Inter sono le uniche squadre della Serie A con il massimo dei punti dopo i primi tre turni della stagione in corso.