Inter | c'è sempre un ex Milan nel mirino per la difesa | gioca in Francia

Al momento vedo benissimoe Milan. Le milanesi stanno dimostrando di avere una marcia in più ... La Juventus "Ha le caratteristiche di: grande voglia di lottare e un mix interessante tra ...Al rientro di Spalletti in Italia, Domenichini èal suo fianco: di nuovo Roma, poi, infine Napoli, con l'apoteosi dello scudetto vinto nello scorso maggio. Quando il tecnico campione d'......ha realizzato la prima rete con l '. È un periodo fantastico per il figlio di Lilian che infatti regala sorrisi entusiasti. Meglio di così non poteva cominciare. 3 vittorie consecutive,...

Inter, luci sempre accese a San Siro: da due anni e mezzo mai in campo domenica alle 15. E sarà così almeno f… la Repubblica

Marcello Lippi, ex commissario tecnico della Nazionale, ha parlato anche del campionato italiano di Serie A nel corso della sua intervista.Enel diventa Official Energy Partner di FC Internazionale Milano. Alla luce dell’accordo, la compagnia metterà a disposizione del club e dei suoi tifosi diversi servizi ...